Bespreek hier live de Superprestige-avondcross in Diegem woensdag 28 december 2022 om 14:30

Twee op rij voor de Superprestige veldrijden, want na de manche van gisteren in Heusden-Zolder is het vandaag tijd voor de Superprestige in Diegem. Deze wedstrijd is vaste prik in de drukke kerstperiode en wordt traditioneel verreden in de avonduren.

Wout van Aert, Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock zijn van de partij bij de mannen, die om 20.45 uur van start gaan. Zij vormen het sluitstuk van de avond, want eerder op de dag worden nog wedstrijden gereden bij de junioren mannen (om 17.00 uur) en de elite vrouwen (om 19.00 uur).

Vandaag staat ook de tweede dag van het NK baanwielrennen in Apeldoorn gepland. Het programma begint om 12.00 uur en eindigt even na 21.00 uur.

