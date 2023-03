Bespreek hier live de Ster van Zwolle en GP Criquielion zaterdag 4 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het is de dag van Strade Bianche, maar ook van de opening van het Nederlandse wielerseizoen staat vandaag op het programma. In de Ster van Zwolle gaan veel Nederlandse teams aan hun wielerjaar beginnen.



Om 12.05 uur klinkt het startschot van de Ster van Zwolle (UCI 1.2). Het parcours trekt langs steden als Heino, Ommen, Hasselt, Genemuiden en Kampen, waar rond de klok van 16.10 uur gefinisht wordt. De laatste editie in 2021 werd na een massasprint gewonnen door Coen Vermeltfoort.

In België staat de GP Criquielion gepland vandaag. Voor het eerst is deze koers een 1.1-wedstrijd op de UCI-kalender. Er staan liefst vijf WorldTeams aan de start, waaronder Soudal Quick-Step, Team DSM en Intermarché-Circus-Wanty. Tussen 17.00 en 17.30 uur kennen we de winnaar.

