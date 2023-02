Bespreek hier live de slotetappes van de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges zondag 5 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het WK veldrijden in Hoogerheide (dat kan je live volgen in dit liveblog) kent vandaag zijn apotheose. Daarnaast worden in de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges de slotetappes verreden. Wie grijpen de eindzeges?

De Ronde van Valencia eindigt met een etappe van Paterna naar Valencia. Het is een kort ritje van slechts 93,2 kilometer, met twee beklimmingen en een vlakke finale. Tussen 17.00 en 17.30 uur kennen we de winnaar van de slotrit en van het eindklassement.

Traditioneel eindigt de Ster van Bessèges met een lastige individuele tijdrit naar Alès. De chrono eindigt met een klim van 2,9 kilometer aan 5,6%. Rond de klok van 16.50 komt de laatste finisher over de streep.

