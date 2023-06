Bespreek hier live de slotetappes in de Baloise Belgium Tour, Ronde van Zwitserland en Ronde van Slovenië zondag 18 juni 2023 om 08:30

De drukke koersweek loopt op zijn einde. De Baloise Belgium Tour, de Ronde van Zwitserland voor mannen en de Ronde van Slovenië worden ieder vandaag afgesloten. Ook de vrouwen koersen in Zwitserland én dan hebben we ook nog koers in de Giro Next Gen, Route d’Occitanie en MTB WB Leogang Cross Country.

De Ronde van Slovenië voert de renners in de laatste etappe naar Nove Mesto, bekend van het mountainbiken. De laatste etappe is ruim 142 kilometer lang en kent twee obstakels van de derde categorie. De finish wordt verwacht tussen 14:50 uur en 15:20 uur.

In Zwitserland staat de laatste etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. De rittenkoers eindigt zoals hij is begonnen. Een tijdrit voert de renners over een parcours van 25,7 kilometer van St. Gallen naar Abtwil. De eerste renner start om 13:45 uur. De laatste renner rolt over de streep tussen 16:50 uur en 17:10 uur. Ook de vrouwen rijden hun Ronde van Zwitserland. Zij finishen tussen 12:20 uur en 12:30 uur.

In de Baloise Belgium Tour rijden de renners op de slotdag van en naar Brussel. Het parcours is 194,8 kilometer lang en is relatief vlak. De finish wordt verwacht tussen 17:00 uur en 17:25 uur.

Ook wordt er gekoerst in de Giro Next Gen, Route d’Occitanie en wordt in Leogang de MTB WB Cross Country verreden.

