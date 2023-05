Bespreek hier live de slotetappe van de Tour of Norway, Ronde van Limburg en Parijs-Troyes maandag 29 mei 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De Ronde van Noorwegen komt vandaag op zijn einde, maar dat is niet het enige dat op het programma staat. Ook Parijs-Troyes, de Ronde van Limburg en de GP Mazda Schelkens voor vrouwen worden verreden.

In Scandinavië wordt de Ronde van Noorwegen afgesloten met een rit van en naar Stavanger. Een overwegend vlakke rit van 151 kilometer met slechts twee beklimmingen van de derde categorie. Tussen 15:10 en 16:10 uur zullen we weten of Ben Tulett (INEOS Grenadiers) de leiding houdt.

In Frankrijk staat de eendagskoers Parijs-Troyes op het programma. Het parcours in het noordoosten van Frankrijk is 180 kilometer lang en is heuvelachtig. Aan het einde van de dag tussen 16:45 en 17:45 uur is de winnaar bekend.

Ten slotte wordt er ook gekoerst in België. De Ronde van Limburg vormt voor de mannen het decor. Naar verwachting zullen mannen als Caleb Ewan en Tim Merlier sprinten om de zege. De mannen finishen tussen 17:00 en 17:30 uur. De vrouwen zullen in de GP Mazda Schelkens strijden om de winst. Zij finishen tussen 17:00 en 17:20 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?