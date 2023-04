Bespreek hier live de Scheldeprijs en de Ronde van het Baskenland woensdag 5 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Traditioneel in de week tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wordt ‘het officieuze WK voor sprinters’ gehouden in de Scheldeprijs. Dit jaar mét Mathieu van der Poel aan de start. Daarnaast wordt er gekoerst in de Ronde van het Baskenland en de Région Pays de la Loire Tour.



Voor de zesde keer gaat de Scheldeprijs van start in Terneuzen. Na 74 kilometer koers bereiken de renners in het Antwerpse Essen de Belgische grens. Vervolgens gaat het richting de plaatselijke omloop in Schoten, die met zijn 16,9 kilometer weer in ere hersteld is. De vrouwen finishen daar rond 14.45 uur en de mannen na 17.15 uur.

Op weg naar Villabona wacht er in de Ronde van het Baskenland een etappe over meerdere korte en vooral steile hellingen, wat voor een explosief koersverloop kan zorgen. In de laatste twintig kilometer liggen dan nog vier pittige heuveltjes. De finish ligt op een steile slotklim in Villabona, een klim aan 11,7% met een strook tot 26%! De finish is rond 17.30 uur.

In de Région Pays de la Loire Tour gaat de tweede etappe van Clisson naar Le Lion-d’Angers over bijna 170 kilometer. Een sprint is het meest logische scenario rond 16.30 uur.

