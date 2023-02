Bespreek hier live de Saudi Tour, Ronde van Valencia en Ster van Bessèges woensdag 1 februari 2023 om 08:30

Het WK veldrijden mag dan wel voor de deur staan, dat betekent niet dat het wegseizoen stil komt te liggen. Sterker nog, dat draait op volle toeren door. De Saudi Tour gaat verder en daar komen de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges nog bij.

Na twee sprintetappes gaat de Saudi Tour (UCI 2.1) verder met een lastige etappe naar Abu Rakah. De rit is bijna 160 kilometer lang en nauwelijks vlak. De beslissing valt op een klim van 700 meter aan 6,9%. Wie grijpt hier de macht in Saoedi-Arabië? Na de start om 10.35 uur kennen we de winnaar tussen 14.00 en 14.30 uur.

Later op de middag volgt de openingsetappe in de Ronde van Valencia. Onderweg liggen de Coll de Rates (14,1 km 2,9%) en de klim naar Bernia (10,9 km aan 3,8%). Na een afdaling zal er waarschijnlijk gesprint worden, maar wie hebben deze klimmetjes overleefd? Dat weten we tussen 17.00 en 17.20 uur.

De Ster van Bessèges begint met een nagenoeg vlakke etappe, die finisht op de Côte de la Tour (700 meter aan 8,2%) in Bellegarde. Tussen 17.20 en 17.40 uur kennen we de eerste winnaar in de Franse rittenkoers.

