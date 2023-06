Bespreek hier live de Giro dell’Appennino en de Ruta del Sol voor vrouwen vrijdag 2 juni 2023 om 08:30

De Ruta del Sol voor vrouwen gaat vandaag verder met een rit van en naar Málaga. Ook staat de eendagskoers Giro dell’Appennino op het programma. Genoeg om te volgen dus.



Voor de derde etappe van de Ruta del Sol blijven we in Málaga. De rit brengt het peloton in een bergachtige etappe van Nerja naar Álora. Op dertig kilometer van de streep trekken de rensters in dalende lijn naar de finish. Deze finish ligt echter op de top van een verraderlijk klimmetje. 2,4 kilomter aan 5,4%. Tussen 15:00 uur en 15:35 uur weten we wie de winnaar is.

In Italië wordt voor de 84e keer de Giro dell’Appennino verreden. Het parcours zit vol zware beklimmingen, maar kent een vlakke aankomst. Vorig jaar won Louis Meintjes de koers. De winnaar van dit jaar is tussen 15:50 uur en 16:20 uur bekend.

