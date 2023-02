Bespreek hier live de Ruta del Sol, Volta ao Algarve en X2O Trofee Brussel zondag 19 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De Ruta del Sol, Volta ao Algarve, Tour du Var, Setmana Ciclista Valenciana… En dan komen daar nog de X2O Trofee in Brussel én de Tour du Rwanda bij vandaag. De wielerfan heeft dus een dag om van te smullen.

De Ruta de Sol eindigt met een 184,3 kilometer lange rit van Otura naar Alhaurín de la Torre. In het begin wordt aardig wat geklommen en halverwege ligt de lange Puerto del Sol (17,3 km aan 4,9%). Vanaf daar is het voornamelijk naar beneden, al loopt het in de slotfase wel voorzichtig omhoog. De laatste kilometer heeft een gemiddelde van 4%. De finish is tussen 15.00 en 15.30 uur.

Een individuele tijdrit van 24,4 kilometer vormt het sluitstuk van de Volta ao Algarve, met start en finish in Lagoa. Het is een beproeving voor de powerhouses, voor de mannen die op een grote plaat meters kunnen maken. De eerste renner start rond 13.15 uur, de laatste renner finisht even na 16.45 uur.

De Tour du Var sluit af met een lastige rit waarin de weg nauwelijks vlak is. Zo ligt meteen na de start al de Col d’Èze en vlak voor de finish in Vence wacht de Montée de la Sine (4,2 km aan 4,5%). Rond 17.00 uur is de aankomst. In de Setmana Ciclista Valenciana is de finish al rond 15.00 uur. De slotrit is de koninginnenrit, met twee lastige beklimmingen in de laatste 35 kilometer.

De voorlaatste cross van het seizoen is de X2O Trofee van Brussel. Om 13.45 uur starten de vrouwen en om 15.00 uur beginnen de mannen eraan in de hoofdstad van België. Oh, en ’s ochtends vindt in Afrika de aftrap plaats van de Tour du Rwanda, in het land waar in 2025 het WK wielrennen georganiseerd wordt.

Lees meer: Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2023 – Wie klopt Tadej Pogacar?

Tweets by Ruta del Sol