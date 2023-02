Bespreek hier live de Ruta del Sol, Volta ao Algarve en Tour du Var vrijdag 17 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Alsof het nog niet druk genoeg was met rittenkoersen in Europa, komt er dit weekend ook nog de Tour des Alpes Maritimes et du Var bij. Wij korten het soms ook af naar de Tour du Var, dan weten jullie dat alvast!

Een nieuwe dag, een nieuwe kans voor de puncheurs in de Ruta del Sol. In finishplaats Alcalá de los Gazules wacht, met nog zes kilometer te gaan, een klimmetje van drie kilometer aan een kleine vier procent. Na een afdaling komen de coureurs dan bij de slothelling (1 km aan 11%). Tussen 14.50 en 15.15 uur vindt hier de finale plaats.

Met een lengte van 203,1 kilometer is de derde etappe de langste in deze Ronde van de Algarve, maar het is zeker niet de zwaarste. De renners bereiken finishplaats Tavira na een niet al te technische finale. Het is oppassen voor een 90° bocht op goed 400 meter van de streep, gevolgd door een laatste rechte lijn. Tussen 16.45 en 17.15 uur kennen we de winnaar.

De tweede etappe van de Setmana Ciclista Valenciana heeft in de eerste vijftig kilometer drie beklimmingen liggen. Daarna gaat het in de resterende 70 kilometer vooral in dalende lijn richting Vila-Real, waar rond 17.00 uur gefinisht wordt. De Tour du Var begint met een heuvelrit van 187 kilometer naar Ramatuelle. Aankomst? Tussen 16.10 en 16.50 uur.

Lees meer: Voorbeschouwing: Ruta del Sol 2023 – Wie klopt Tadej Pogacar?

