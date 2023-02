Bespreek hier live de Ruta del Sol, Volta ao Algarve en Exact Cross Sint-Niklaas zaterdag 18 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het Europese wielerseizoen is in volle gang en het veldritseizoen loopt op zijn eind. Naast een viertal rittenkoersen wordt vandaag ook nog gecrost in de Exact Cross van Sint-Niklaas.

De vierde etappe van de Ruta del Sol begint pittig en eindigt pittig. In het tweede deel van de rit liggen de Cerro de San Cristobal (2,8 km aan 6,6%), Alto de El Jaramillo (4,8 km aan 7,3%), El Higuerai (2,6 km aan 6,6%) en Fuentes de Cesna (4,3 km aan 4,7%). In de finale volgen nog stroken van 900 meter aan 5,8% en 700 meter aan 12%. Tussen 15.00 en 15.25 uur is de finish.

In de voorlaatste etappe van de Volta ao Algarve volgt nog een laatste kans voor de klimmers om het verschil te maken. Met vijf hellingen onderweg kan het weleens een spetterende etappe worden. De Alto do Malhão (2,6 km aan 9,2%) staat twee keer op het programma. Eerst op goed 25 kilometer en daarna ligt de finish er, tussen 16.45 en 17.10 uur.

De Tour du Var heeft op de tweede dag opnieuw een heuvelrit gepland staan, met de klim naar Cabris (9,3 km aan 4,7%) op vijftig kilometer van de meet. De finale is ook alles behalve vlak. Rond 16.50 uur weten we de winnaar. Dat geldt ook voor de Setmana Ciclista Valenciana, waar de vrouwen een lastige rit voorgeschoteld krijgen met twee klimmen en een afdaling van 30 kilometer naar Altea.

De Exact Cross in Sint-Niklaas kent twee hoofdgerechten: om 13.45 uur starten de vrouwen en om 15.00 uur beginnen de mannen eraan in de Waaslandcross.

Lees meer: Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2023 – Een Nederlandse topfavoriet?

Tweets by Ruta del Sol