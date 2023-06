Bespreek hier live de Ruta del Sol, Heistse Pijl en Unbound Gravel 200 zaterdag 3 juni 2023 om 08:30

Drie koersen staan er vandaag op het menu. De Ruta del Sol voor vrouwen nadert haar einde met de vierde etappe naar Mijas. Ook worden de Heistse Pijl en Unbound Gravel 200 verreden.



De vierde etappe van de Ruta del Sol is een relatief rustige etappe. De rit brengt het peloton van Pizzara naar Mijas. Het parcours is overwegend vlak en zal de rensters niet tot het uiterste dwingen. Tussen 15:15 uur en 15:35 uur weten we wie de winnaar is.

In België wordt de Heistse Pijl verreden. Het deelnemersveld is rijkelijk gevuld met sprinters, zoals Olav Kooij en Gerben Thijssen. Vorig jaar won Arnaud De Lie. Na een kleine 200 kilometer is de winnaar tussen 17:20 uur en 18:00 bekend.

Ook in Amerika staat er een koers op het programma. En wat voor één. Het parcours van de Unbound Gravel 200 is maar liefst 330 kilometer lang. Vorig jaar deed de winnaar en een dikke negen uur over. Vanwege het tijdsverschil is de winnaar bekend tussen 21:30 uur en 22:30 uur Nederlandse tijd.

