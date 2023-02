Bespreek hier live de Ruta del Sol en Volta ao Algarve donderdag 16 februari 2023 om 08:30

Nu de Tour of Oman afgelopen is, gaat de volle focus bij de mannen naar de Ruta del Sol en de Volta ao Algarve. Ook begint bij de vrouwen de Setmana Ciclista Valenciana, met Annemiek van Vleuten aan het vertrek.

De Ruta de Sol gaat verder met een verraderlijke etappe naar Alcalá la Real. De moeilijkste hindernis van de rit is de Puerto de la Hoya de Charilla, met daarin een stuk van 2,1 kilometer aan 13,1%. Dertig kilometer later volgt een zware finish van een kilometer aan 11,5% omhoog, inclusief keitjes. Tussen 15.15 en 15.40 uur kennen we de winnaar hier.

Op dag twee van de Volta ao Algarve worden de kaarten voor een eerste keer geschud in het algemeen klassement. De finish ligt namelijk bergop. In de finale wacht eerst de beklimming naar Pomba (3,6 km aan 8,2%) en als klap op de vuurpijl de slotklim genaamd Alto da Fóia (7,5 km aan 7,3%). Tussen 16.25 en 16.55 uur is de finish in de Algarve.

Voor de eerste rit van de Setmana Ciclista Valenciana trekken de rensters van Valencia naar Puerto Sagunto. Aan het begin van de rit ligt een klimmetje, maar de finale is gemaakt voor de sprintsters. Rond 16.30 uur weten we wie hier gewonnen heeft.

