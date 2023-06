Bespreek hier live het Critérium du Dauphiné, Ruta del Sol en Brussel Cycling Classic zondag 4 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Het is een drukke dag voor de wielerlierhebbers. De Ruta del Sol voor vrouwen komt vandaag ten einde, maar het Critérium du Dauphiné gaat van start. En dan worden ook nog de Brussels Cycling Classic, Memorial Philippe van Coningsloo en Dwars door de Westhoek voor vrouwen verreden.



In Frankrijk begint de voorbereiding op de Tour de France met het Critérium du Dauphiné. De eerste etappe is een heuvelachtige rit van en naar Chambon-sur-Lac. Hoe zit het met de vorm van mannen zoals Jonas Vingegaard, Enric Mas en David Gaudu? De eerste ritwinnaar is daar bekend tussen 16:45 uur en 17:10 uur.

De laatste etappe van de Ruta del Sol begint met een fikse beklimming, maar kent een vlakke finale. De rit brengt het peloton van Esteponar naar Castella de la Frontera. Tussen 15:05 uur en 15:25 uur weten we wie de winnaar is.

Ten slotte barst België van de koersen vandaag. De Brussels Cycling Classic kent weer veel sprintgeweld met mannen als Arnaud Démare en Tim Merlier. Zij worden verwacht te finishen tussen 15:15 uur en 15:45 uu. De Memorial Philippe van Coningsloo kent een parcours van 184 kilometer en finisht tussen 16:40 uur en 17:00 uur.

Dwars door de Westhoek voor vrouwen is de laatste koers die vandaag verreden worden. Zij worden verwacht te finishen tussen 17:25 uur en 17:45 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Tweets by Critérium du Dauphiné