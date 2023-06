Bespreek hier live de Ronde van Zwitserland, Ronde van Slovenië en Baloise Belgium Tour woensdag 14 juni 2023 om 08:30

Vandaag gaan er twee nieuwe rittenkoersen van start. De Ronde van Slovenië en de Baloise Belgium Tour kennen hun eerste etappe. Daarnaast gaan zowel de Ronde van Zwitserland als de Giro Next Gen vrolijk verder met de vierde etappe.



Het thuisland van Primoz Roglic en Tadej Pogacar is de aankomende vijf dagen het decor van de Ronde van Slovenië. In de eerste etappe rijden de renners van Celje naar Rogaska Slatina. Het is een heuvelachtig parcours van 190 kilometer met een officiële beklimming van de vierde categorie. De finish wordt verwacht tussen 15:30 uur en 16:20 uur.

In Zwitserland staat de vierde etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. Het is een etappe met een vlakke aanloop, maar de rit kent een bergachtig slot. De finale omvat namelijk twee beklimmingen van de eerste categorie, waarvan de eerste klim naar Crans Montana is. De finish wordt naar verwachting gepasseerd tussen 16:20 uur en 16:50 uur.

Verder start vandaag ook de Baloise Belgium Tour met een etappe van en naar het Vlaamse Scherpenheuvel-Zichem. Het parcours van 165 kilometer is overwegend vlak. De passage van de finish wordt geschat tussen 17:00 uur en 17:20 uur.

Ten slotte koerst de Giro Next Gen verder met een rit met de finish op de Stelvio. De rit is is 119 kilometer lang, maar kent dus een steil toetje. De finishtijd wordt geschat tussen 15:50 uur en 16:10 uur.

