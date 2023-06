Bespreek hier live de Ronde van Zwitserland en de tijdrit in de Baloise Belgium Tour vrijdag 16 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Een race tegen de klok in België, een steile start in Zwitserland en veelal op en af in Slovenië. Vandaag staan er naast de Baloise Belgium Tour, de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Slovenië ook nog de Giro Next Gen (Italië), Route d’Occitanie (Frankrijk) en MTB WB Leogang Short Track (Oostenrijk) op het programma.



De Ronde van Slovenië koerst verder richting Postojna. De derde etappe is ruim 173 kilometer lang en kent drie officiële beklimmingen. Steiler dan de tweede categorie wordt het niet, maar de koers gaat regelmatig op en af. De finish wordt verwacht tussen 14:50 uur en 15:25 uur.

In Zwitserland staat de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. De rit start met heftige beklimming van de Albulapass en kent daarna drie minder zware beklimmingen. De rit is ruim 215 kilometer lang en de winnaar is bekend tussen 16:05 uur en 16:35 uur.

Verder kent de Baloise Belgium Tour een individuele tijdrit in de derde etappe. Het parcours van en naar Beveren is 15,2 kilometer lang en volledig vlak. De eerste renner start om 14:05 uur en de laatste renner finish tussen 17:00 uur en 17:10 uur.

Ook wordt er gekoerst in de Giro Next Gen, Route d’Occitanie en wordt in Leogang de MTB WB Short Track verreden.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Zwitserland 2023 – Rentree van Evenepoel en Van Aert

Tweets by Tour de Suisse