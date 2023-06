Bespreek hier live de Ronde van Zwitserland en de Giro Next Gen maandag 12 juni 2023 om 08:30

We moeten nog even bijkomen van de drukke dag van gisteren. Dat wil niet zeggen dat er vandaag niet wordt gekoerst. De Ronde van Zwitserland en de Giro Next Gen gaan beiden verder met de tweede etappe in de rittenkoers.



In Italië gaat de Giro Next Gen verder met een rit van San Francesco al Campo naar Cherasco. Het parcours is 151 kilometer lang en kent een heuvelachtig profiel. Met name in de finale liggen enkele beklimmingen, die de etappe lastig kunnen maken. De aankomst wordt verwacht tussen 15:50 uur en 16:10 uur.

In Zwitserland staat ook de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. Net als in Italië krijgt het peloton hier een heuvelachtig parcours voorgeschoteld met twee officiële beklimmingen van de derde categorie. Het parcours is 176 kilometer lang en leidt van Beromünster naar Nottwil. De finish wordt naar verwachting gepasseerd tussen 17:05 uur en 17:35 uur.

