Bespreek hier live de Ronde van Zwitserland, de Giro Next Gen en CIC-Mont Ventoux dinsdag 13 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De Ronde van Zwitserland en de Giro Next Gen gaan beiden vrolijk verder. In beide rittenkoersen wordt de derde etappe verreden. Ook staat de eendagskoers CIC-Mont Ventoux op het programma.



In Frankrijk is het vandaag strijd op de flanken van de Mont Ventoux. In de CIC-Mont Ventoux staat de scherprechter tweemaal op het programma. De renners zullen in 154 kilometer de berg vanaf twee verschillende kanten beklimmen. Tussen 14:55 uur en 15:30 uur is de winnaar in het maanlandschap van de kale berg bekend.

In Italië gaat de Giro Next Gen verder met een rit van Priocca naar Magenta. De rit is vrijwel vlak en zal weinig verrassingen kennen. Het parcours is 146 kilometer lang en de finishtijd wordt geschat tussen 15:50 uur en 16:15 uur.

In Zwitserland staat ook de derde etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. Het is een etappe met een vlakke aanloop, maar de rit kent een bergachtig slot. De finale omvat namelijk twee beklimmingen van de eerste categorie, waarvan de laatste naar Villars-sur-Ollon (10,7 km aan 7,8%) loopt. De finish wordt naar verwachting gepasseerd tussen 17:10 uur en 17:30 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

