Bespreek hier onder meer de Ronde van Zwitserland en Baloise Belgium Tour

De Ronde van Slovenië, de Baloise Belgium Tour, de Ronde van Zwitserland, de Giro Next Gen én de Route d’Occitanie. De rittenkoersen stapelen zich op deze dagen. Lees hier mee en geniet!



De Ronde van Slovenië koerst verder vanuit Žalec naar Ormož. De tweede etappe is 164 kilometer lang en kent twee officiële beklimmingen van de vierde categorie. De finish wordt verwacht tussen 15:30 uur en 16:20 uur.

Route d’Occitanie gaat vandaag van start met een rit van ruim 184 kilometer. Het parcours voert van Narbonne naar Gruissan en kent twee klimmetjes van de derde categorie. De finish wordt verwacht tussen 15:25 uur en 15:55 uur.

In Zwitserland staat de vijfde etappe in de Ronde van Zwitserland op de agenda. Het is een monsterrit met een beklimming van de eerste categorie en twee beklimmingen van de buitencategorie. De renners dalen naar de finish en passeren de meet tussen 16:15 uur en 16:55 uur.

Verder kent de Baloise Belgium Tour de tweede etappe naar Knokke-Heist. Het parcours van ruim 175 kilometer is volledig vlak. De passage van de finish wordt geschat tussen 16:40 uur en 17:00 uur.

Ten slotte koerst de Giro Next Gen verder met een rit naar Manerba del Garda. De rit is is 159 kilometer lang. De finishtijd wordt geschat tussen 15:45 uur en 16:10 uur.

