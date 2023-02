Bespreek hier live de Ronde van Valencia, Ster van Bessèges en Saudi Tour vrijdag 3 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag gaat het WK veldrijden van start (dat kan je live volgen in dit liveblog), maar daarnaast staan er nog drie rittenkoersen op het programma in het Midden-Oosten, in Spanje en in Frankrijk.

Om te beginnen met de Saudi Tour: die gaat verder met een etappe die mogelijk interessant is voor de sprinters. De vijfde en laatste rit trekt naar Maraya en kent onderweg en lange gravelstrook. De finale is licht heuvelachtig, maar zou te doen moeten zijn voor enkele rappe mannen. Dat weten we tussen 14.30 en 15.00 uur zeker.

De Ronde van Valencia trekt opnieuw de bergen in, maar de aankomst is na een lange afdaling. Het tweede deel van de rit wordt gekleurd door de klimmen naar Oronet (4,4 km aan 4,8%) en El Garbí (4,6 km aan 6,9%). Het is dan nog wel dertig kilometer naar de streep, waar even na 17.00 uur gefinisht zal worden.

De Ster van Bessèges heeft flink wat heuvels opgenomen in het parcours dat is uitgetekend rond de stad Bessèges. In de laatste veertig kilometer ligt twee keer de Col des Brousses (2,4 km aan 5,1%) en tussendoor nog de Col de Trélis (2,8 km aan 6,2%). Gaat een kopgroep met favorieten hier strijden om de zege? De finish is tussen 17.20 en 18.00 uur.

Lees meer: Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2023 – Gaat Vlasov voor twee op een rij?

Tweets by Ronde van Valencia