Bespreek hier live de Ronde van Valencia, Saudi Tour en Ster van Bessèges donderdag 2 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Voor de tweede dag op rij staan de Saudi Tour, de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges op het programma. In de Spaanse rittenkoers is het de hoogste tijd voor een aankomst bergop.

Maar eerst is het in de Saudi Tour weer aan de klimmers. Na de aankomst bergop van woensdag gaat de vierde etappe nu naar Skyviews of Harrat Uwayrid. De finale wordt gekleurd door een klim van 2,9 kilometer aan liefst 12% (!), met de top op een kleine negen kilometer van de meet. Even na 14.00 uur weten we wie hier gewonnen heeft.

De Ronde van Valencia gaat het middengebergte in. De finale daar begint met de Cumbres del Sol (3,4 km aan 8,5%) op 35 kilometer van de finish, die gelegen is op de Alto de Pinos (3,2 km aan 7,2%). Tussen 17.00 en 17.30 uur kennen we daar de winnaar.

Een lichte heuveletappe kleurt de Ster van Bessèges vandaag. Aangezien de laatste klim op een dertigtal kilometer van de meet ligt, lijkt een massasprint hier het meest waarschijnlijke scenario rond de klok van 17.30 uur.

