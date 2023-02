Bespreek hier live de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges zaterdag 4 februari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Naast het WK veldrijden in Hoogerheide (dat kan je live volgen in dit liveblog) staan ook de Ronde van Valencia en de Ster van Bessèges op het programma vandaag. Beide rittenkoersen kennen zware etappes met de nodige hoogtemeters.

In de eerste helft van de vierde etappe van de Ronde van Valencia wordt al flink geklommen, waarna in de slotfase ook nog de Mont Mayor (10,8 km aan 4,7%) volgt. De beslissing valt vervolgens tussen 17.00 en 17.30 uur op de lastige Alto de Cova Santa (8,1 km aan 4,9%).

Ook in de Ster van Bessèges een aankomst bergop vandaag. De etappe zelf golft wat op en neer, waarna de etappe na 147 kilometer finisht op Le Mont Bouquet. Dit is een steile beklimming van 4,6 kilometer aan 9%. Wie grijpt hier de macht in de Franse ronde? De aankomst wordt tussen 17.00 en 17.40 uur verwacht.

Lees meer: Voorbeschouwing: Ronde van Valencia 2023 – Gaat Vlasov voor twee op een rij?

Tweets by Ronde van Valencia