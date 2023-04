Bespreek hier live de Ronde van Sicilië en Parijs-Camembert dinsdag 11 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De stofwolken van Parijs-Roubaix zijn inmiddels opgetrokken, dus kan een nieuwe wielerweek beginnen in aanloop naar de heuvelklassiekers. Vandaag start de Ronde van Sicilië en wordt Parijs-Camembert verreden.



De Giro di Sicilia gaat van start met een etappe van Marsala naar Agrigento. Na bijna 160 kilometer ligt de finish op een klim van 3,7 kilometer aan gemiddeld 5,3%. Hier gaan direct verschillen gemaakt worden, als er gefinisht wordt tussen 15.15 en 15.40 uur.

In Frankrijk staat vandaag Parijs-Camembert op het programma. Een klassieker, vooral vanwege de te winnen prijs: de winnaar wint namelijk zijn gewicht in camembertkaas. Na ruim 209 kilometer weten we welke heuvelspecialist de kaas mee naar huis mag nemen. In de laatste 70 kilometer moet namelijk flink wat geklommen worden. De finish is even na 16.00 uur.

Ook wordt er in Italië nog de beloftenkoers G.P. Palio del Recioto verreden. Vorig jaar won daar nog huidig Groupama-FDJ-talent Romain Grégoire. Richting 18.00 uur wordt de finish daar verwacht.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Tweets by Ronde van Sicilië