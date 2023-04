Bespreek hier live de Ronde van Sicilië en de Classic Grand Besançon Doubs vrijdag 14 april 2023 om 08:30

De Giro di Sicilia is deze vrijdag alweer toe aan de slotdag. Op het programma staat een lastige bergrit naar Giarre. In Frankrijk wordt de eendagskoers Classic Grand Besançon Doubs verreden.



De laatste etappe van de Giro di Sicilia start in Barcellona Pozzo di Gotto en finisht na liefst 216 kilometer in Giarre. In totaal liggen onderweg 3.700 hoogtemeters. In de laatste 80 kilometer worden de Etna (17,7 km aan 6,1%, tot 1.627 meter hoogte) en Culmine di Scorciavacca (10,1 km aan 6,4%). De laatste 22 kilometer zijn in dalende lijn, waarna rond 15.30 uur gefinisht wordt.

In Frankrijk staat de Classic Grand Besançon Doubs op het programma. De start is in Besançon en de finish in Montfaucon op de Côte de la Malate (3,7 km aan 8,2%). In totaal liggen er 3.000 hoogtemeters verdeeld over bijna 170 kilometer. Wie deze zware koers wint, weten we rond de klok van 16.00 uur.

