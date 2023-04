Bespreek hier live de Ronde van Romandië, Vuelta Asturias en Leiedal Koerse zaterdag 29 april 2023 om 08:30

We hebben een bomvol wielerprogramma op deze zaterdag 29 april. De Ronde van Romandië en Vuelta Asturias gaan ook vandaag nog door, terwijl vandaag ook de reVolta, Leideal Koerse en Festival Elsy Jacobs op de planning staan.

In de ochtend zullen de vrouwen in Spanje starten aan de reVolta, de vrouwenkoers van de Volta a Catalunya. Tussen 13.25 uur en 13.40 uur zal de opvolger van Clara Koppenburg bekend zijn. In de Ronde van Romandië staat de voorlaatste etappe op het programma. Een bergrit met vijf beklimmingen zal de klimmersbenen testen. De finish op de Thyon 2000 wordt verwacht tussen 15.40 uur en 16.05.

In België wordt door de vrouwen de Leiedal Koerse verreden, waarin onder andere de Paterberg en de Kwaremont op het programma staan. Tussen 15.45 uur en 16.15 uur zal daar de winnares bekend zijn. In het nabijgelegen Luxemburg wordt de eerste etappe van het Festival Elsy Jacobs verreden. Daar kan de finish na 111,1 kilometer verwacht worden tussen 16.00 uur en 16.30 uur.

Ten slotte wordt ook de tweede etappe van de Vuelta Asturias verreden. Na drie zware beklimmingen zullen de renners daar afdalen naar de meet. De finishlijn zal daar tussen 17.20 uur en 17.50 uur gepasseerd worden.

