Bespreek hier live de Ronde van Romandië, Vuelta Asturias en Slag om Woensdrecht zondag 30 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag staan er drie koersen op het programma, die alle drie het einde van de rittenkoers betekenen. De Ronde van Romandië, de Vuelta Asturias en het Festival Elsy Jacobs eindigen vandaag allemaal met een laatste etappe. In Nederland is het koers in de Topcompetitie.

De laatste etappe van de Vuelta Asturias is wederom allesbehalve vlak. De etappe is wel relatief kort en de drie beklimmingen zijn minder zwaar. De finishlijn zal daar tussen 14.15 uur en 14.35 uur gepasseerd worden. In de Ronde van Romandië biedt de laatste etappe kansen voor de overgebleven sprinters. Hoewel er onderweg redelijk wat hoogtemeters zijn, zal het waarschijnlijk uitdraaien op een sprint. De finish wordt verwacht tussen 15.50 uur en 16.10 uur.

In Luxemburg is de tweede en laatste dag van het Festival Elsy Jacobs. Daar kan de finish na een koers van 115,8 kilometer worden verwacht tussen 16.10 uur en 16.40 uur. Tot slot wordt in de Nederlandse Topcompetitie gekoerst in de nieuwe Slag om Woensdrecht. Daar kennen we rond 18.00 uur de winnaar van een lastige koers over de Brabantse Wal.

