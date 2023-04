Bespreek hier live de Ronde van Romandië en de Vuelta Asturias vrijdag 28 april 2023 om 08:30

Na drie dagen van enkel koersen in Zwitserland staan er vandaag weer meerdere koersen op het programma. Zo wordt in de Ronde van Romandië op de vierde dag weer een tijdrit verreden en staat in Spanje de eerste etappe van de Vuelta Asturias op het programma.



De Vuelta Asturias opent met een bergrit, waarin vier beklimmingen in de laatste 35 kilometer moeten worden bedwongen. De finish ligt na 180 kilometer in Pola de Lena. De finish wordt verwacht tussen 16.50 uur en 17.20 uur.

De vierde rit van de Ronde van Romandië is net als de openingsrit een tijdrit. Ditmaal is de tijdrit 18,75 kilometer en niet geheel vlak. Na een vlakke start bedwingen de renners een beklimming van 6 kilometer aan 5%, waarna ze afdalen naar de streep. De eerste renner rolt weg om 14.11 uur en de laatste finisht om 17.30 uur.

