Bespreek hier live de Ronde van het Baskenland en Région Pays de la Loire Tour donderdag 6 april 2023 om 08:30

De vierde etappe van de Ronde van het Baskenland belooft opnieuw spectaculair te worden, terwijl er in de Région Pays de la Loire kansen voor de puncheurs liggen in Mayenne.



In de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland zal het aankomen op de klim naar La Asturiana (7,4 km aan 6,5%) in volle finale. Die klim begint op een kleine 25 kilometer van de finish. De top van deze col ligt op 15 kilometer van de meet. Na een afdaling ligt de finish in Santurtzi, rond de klok van 17.30 uur.

In de Région Pays de la Loire Tour trekt het peloton van Baugé-en-Anjou naar Mayenne, over een afstand van ruim 197 kilometer. Onderweg liggen bijna 2.500 hoogtemeters. Er liggen wel wat heuveltjes, maar of het lastig genoeg is voor de sprinters? Tussen 16.30 en 17.00 uur kennen we de winnaar.

