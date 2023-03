Bespreek hier live de Ronde van Catalonië, Olympia’s Tour en GP Industria zondag 26 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Drukke koersdagen, dat zijn we wel gewend deze week. Het klassiekerpeloton koerst in Gent-Wevelgem (dat kan je hier volgen) en tegelijkertijd wordt er gekoerst in Catalonië, Nederland, Italië en Frankrijk.



De slotrit van de Ronde van Catalonië vindt traditioneel plaats in Barcelona rond de Montjuïc. De finish is traditioneel vroeg op de zondag, al rond 14.00 uur. De laatste etappe van Olympia’s Tour trekt door de Limburgse heuvels. De renners starten en finishen in Beek, rond de klok van 15.30 uur.

In Italië staat de GP Industria & Artigianato wordt verreden rond Larciano. Wie in de voetsporen van Mauri Vansevenant en Diego Ulissi treedt, weten we tussen 16.05 en 16.45 uur. Vroeg in de avonduren volgt dan ook nog de finish van La Roue Tourangelle. Een koers met wat hoogtemeters, maar vaak een sprinter als winnaar.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

