Bespreek hier live de Ronde van Catalonië en Settimana Internazionale Coppi e Bartali dinsdag 21 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Naast de Ronde van Catalonië gaat vandaag ook in Italië een rittenkoers van naam van start. Het startschot klinkt namelijk in de Internationale Wielerweek van Coppi en Bartali.



In de Ronde van Catalonië is het op dag twee tijd voor de eerste bergetappe. Na 165 kilometer ligt de eindstreep namelijk getrokken op de klim naar Vallter, op ruim 2.100 meter hoogte. Hier gaat meteen met seconden gesmeten worden. Even na 16.45 uur wordt de finish verwacht.

De Italiaanse ronde Settimana Internazionale Coppi e Bartali begint met een etappe rond Riccione. Onderweg liggen aardig wat heuvels, maar de laatste pakweg 25 kilometer zijn vlak of in dalende lijn. Rond 15.45 uur wordt de binnenkomst van de winnaar verwacht.

