Bespreek hier live de Ronde van Catalonië, Coppi e Bartali en Olympia’s Tour donderdag 23 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Net als gisteren staan vandaag de Ronde van Catalonië, de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en Olympia’s Tour op het programma. De Classic Bugge-De Panne wordt ook vandaag verreden, maar dit keer voor de vrouwen als onderdeel van de Women’s World Tour.



De rappe mannen mogen vandaag hopen op succes in de Ronde van Catalonië. Er liggen de nodige hoogtemeters in de vierde etappe, maar de laatste dertig kilometer richting Sabadell zijn in licht dalende lijn. Even na 17.00 uur kennen we de winnaar. De vrouwenkoers van de Classic Brugge-De Panne, echt iets voor sprintsters, eindigt kort na 16.30 uur.

Alweer staat een heuvelrit op het programma in Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Het is de vraag of rappe mannen overleven en kunnen sprinten in Forlí. Na de tijdrit van gisteren gaat Olympia’s Tour verder met een etappe van 162 kilometer, met start en finish in Assen. Rond 15.15 uur kennen we de winnaar.

Lees ook: Voorbeschouwing: Ronde van Catalonië 2023 – Eerste keer Roglic versus Evenepoel dit jaar

