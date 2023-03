Bespreek hier live de Ronde van Catalonië, Coppi e Bartali en Olympia’s Tour zaterdag 25 maart 2023 om 08:30

In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali zijn de renners vandaag toe aan de slotdag, terwijl in de Ronde van Catalonië en Olympia’s Tour de voorlaatste etappes verreden worden.



In de Ronde van Catalonië rijdt het peloton vandaag een gevaarlijke heuvelrit, met twee klimmetjes in de laatste 50 kilometer. Rond 17.00 uur kennen we de winnaar in Molins de Rei. In de Settimana Internazionale Coppi e Bartali wordt afgesloten met een tijdrit van 18,6 kilometer door Carpi. De laatste renner finisht vlak voor 16.00 uur.

De vierde en voorlaatste etappe van Olympia’s Tour voert de renners door Gelderland, van Neede naar Tiel. Daar wordt gefinisht nabij het kantoor van Metec, rond de klok van 15.30 uur.

