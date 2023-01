Bespreek hier live de proloog van de Tour Down Under dinsdag 17 januari 2023 om 02:00

Huidige Kopgroep

Het is zover: vandaag gaat het WorldTour-seizoen 2023 officieel van start. Na twee jaar afwezigheid is de Tour Down Under terug en mogen we ons in Europa verheugen op wielrennen in de vroege uurtjes.

De Women’s Tour Down Under is alweer toe aan de derde en laatste etappe van dit jaar. De slotrit start om 02.00 uur (onze tijd) en finisht tussen 05.00 en 05.30 uur. Daarna is het wachten op de Tour Down Under voor mannen, die opmerkelijk genoeg van start gaat met een proloog van 5,5 kilometer.

Deze voert de renners in de zomerse avond van Adelaide grotendeels over en langs de Torrens-rivier. De eerste coureurs gaan om 08.30 uur (onze tijd) van start, waarna we tussen 10.50 en 11.10 uur weten wie de eerste leider is in de Tour Down Under.

Tweets by Tour Down Under