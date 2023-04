Bespreek hier live de proloog van de Ronde van Romandië dinsdag 25 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De stofwolken van Luik-Bastenaken-Luik zijn inmiddels alweer weggetrokken. Maar dat het voorjaar nu echt ten einde is, betekent niet dat er niet meer gekoerst wordt. De Ronde van Romandië begint namelijk vandaag!



De Ronde van Romandië start met een proloog van 6,8 kilometer in Le Bouveret. Eerst rijden de renners weg van het dorp, dat gelegen is aan het Meer van Genève, om er vervolgens langs de Rhône weer naartoe terug te keren. In totaal liggen er drie bochten in het parcours, voor de rest is het stoempen. De eerste renner start om 14.50 uur en de laatste renner finisht rond 17.30 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

Tweets by Ronde van Romandië