Bespreek hier live de ploegentijdrit in Parijs-Nice en de tweede etappe in Tirreno-Adriatico dinsdag 7 maart 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Parijs-Nice is vandaag toe aan de derde etappe, een ploegentijdrit van maar liefst 32 kilometer. In Tirreno-Adriatico wacht de eerste rit-in-lijn voor de renners, met aan het einde kansen voor de sprinters.



In rit drie van Parijs-Nice zal het klassement voor een eerste keer echt op de schop gaan. De organisatie heeft namelijk een ploegentijdrit van 32,2 kilometer uitgetekend. Opvallend: iedere renner krijgt zijn eigen tijd. Niet de tijd van de vierde renner telt, zoals gewoonlijk het geval is, maar die van de eerste. De organisatie spreekt van een ‘experiment’. Tussen 16.35 en 16.45 uur kennen we de winnende ploeg.

In de eerste rit-in-lijn van Tirreno-Adriatico koersen de renners parallel aan de Tyrreense Zee zuidwaarts van Camaiore naar Follonica. Op het eerste gezicht is het een etappe voor de snelle mannen, al is het parcours nu ook niet bepaald biljartvlak. In de finale zit nog een vervelende puist van 1,3 km aan 6%, met de top op goed tien kilometer van de finish. Daarna is het vlak, als tussen 15.45 en 16.15 uur gefinisht wordt.

Lees meer: Voorbeschouwing: Parijs-Nice 2023 – Vingegaard tegen Pogacar

Tweets by Paris-Nice