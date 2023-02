Bespreek hier live de ploegentijdrit in de UAE Tour en de Tour du Rwanda dinsdag 21 februari 2023 om 08:30

Voor het eerst sinds 2019 heeft de UAE Tour weer een ploegentijdrit opgenomen in het rittenschema. Op de tweede dag is het zover in de Verenigde Arabische Emiraten. Welke ploeg grijpt de macht?

Vorig jaar koos de UAE Tour nog voor een individuele rit tegen de klok, dit jaar zal de tijdrit weer in teamverband worden afgewerkt. Als locatie is gekozen voor de haven van Khalifa. Er is een biljartvlak parcours uitgestald van ruim acht kilometer, waarbij de renners heen en weer rijden. Veel bochten zijn er niet. Tussen 12.25 en 12.35 uur kennen we de winnende ploeg.

De Tour du Rwanda rijdt op de derde dag van Huye naar Musanze. De etappe is net geen 200 kilometer lang; om precies te zijn is het 199,5 kilometer lang. Aan het einde van de ochtend of het begin van de middag weten we wie deze rit heeft gewonnen.

