Bespreek hier live de openingsrit van de Tour of the Alps

Zo, de Amstel Gold Race is geweest en we zitten midden in de week van de heuvelklassiekers. Maar ook de Giro d’Italia komt eraan en veel renners die daar starten, rijden deze week de Tour of the Alps.



De Tour of the Alps is de Oostenrijks-Italiaanse voorbereiding op de Ronde van Italië. De openingsrit is vandaag en trekt van Rattenberg naar Alpbach. De renners rijden ‘slechts’ 127 kilometer, maar in de etappe liggen wel drie serieuze beklimmingen. Eerst de Brandenberg (6,1 km aan 6,1%) en in volle finale de Kerschbaumer Satterl (5,2 km aan 10,1%) en de finish in Alpbach (6,2 km aan 4,8%). De winnaar kennen we even na 15.00 uur.

