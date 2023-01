Bespreek hier live de openingsrit van de Saudi Tour maandag 30 januari 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Na een bomvol wieler- en veldritweekend gaat de stilte voor de storm beginnen. Het is de week van het WK veldrijden en later deze week beginnen enkele rittenkoersen van naam. En vandaag gaat in het Midden-Oosten de Saudi Tour van start.

De openingsrit van de Saudi Tour (UCI 2.1) gaat van start op het AlUla International Airport en finisht in Khaybar. In totaal is de etappe 180 kilometer lang. Onderweg ligt nog een drietal beklimmingen, die voor de sprinters niet voor problemen hoeven te zorgen. Krijgen we een sprintstrijd tussen Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann en Max Walscheid?

Om 10.00 uur, onze tijd, gaat de etappe van start. Tussen 13.50 en 14.20 uur volgt de apotheose. Eerder op de dag wordt in de Verenigde Arabische Emiraten nog gekoerst in de Tour of Sharjah (UCI 2.2). Johnny Hoogerland en co finishen even na 11.00 uur op de beklimming van Al Suhub.

Tweets by Saudi Tour