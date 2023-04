Bespreek hier live de openingsrit van de Ronde van het Baskenland maandag 3 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Zo, de stof van de Ronde van Vlaanderen is neergedwarreld. Maar het WorldTour-peloton zit alles behalve stil. Vandaag gaat de Ronde van het Baskenland namelijk van start met een rit van 165 kilometer.



De Ronde van het Baskenland trapt af met een heuvelachtige rit van Vitoria-Gasteiz naar Labastida. De enige echte beklimming ligt na ruim 30 kilometer, waarna het parcours de rest van de dag blijft golven. De finale is alles behalve makkelijk, met in de laatste kilometer een strook van 8%, een korte afdaling en vlak voor de meet nog een strook van 6%. Iets voor de puncheurs dus! Rond 17.30 uur kennen we de winnaar.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

