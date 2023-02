Bespreek hier live de Muscat Classic, UAE Tour voor vrouwen en het EK baan vrijdag 10 februari 2023 om 08:30

De Tour of Oman staat voor de deur en als opwarmer rijdt het peloton vandaag de Muscat Classic, een losstaande eendagskoers. Daarnaast gaan de UAE Tour voor vrouwen en het EK baanwielrennen verder.

De Muscat Classic van UCI 1.1-niveau is 173 kilometer lang en kent onderweg een zestal beklimmingen, waarvan twee in de laatste 20 kilometer. Dat zijn de Hamriyah (900 meter aan 10,1%) en de Al Jissah (1,1 km aan 10%). De top van die laatste heuvel ligt vier kilometer voor de meet. Na de start om 08.00 uur kennen we tussen 12.10 en 12.40 uur de winnaar.

De UAE Tour voor vrouwen bestaat op de tweede dag uit een vlakke rit van 133 kilometer van Al Dhafra Castle naar Al Mirfa. De rit start om 10.10 uur en finisht rond de klok van 13.30 uur.

Op het EK baanwielrennen staat vandaag het omnium voor vrouwen op de planning. Daarnaast worden ’s avonds vanaf 18.00 uur de medailles verdeeld op de sprint (vrouwen en mannen), scratch (mannen) en de individuele achtervolging (mannen).

