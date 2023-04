Bespreek hier live de murenrit in het Baskenland en de Région Pays de la Loire Tour vrijdag 7 april 2023 om 08:30

De Ronde van het Baskenland gaat deze vrijdag verder met een gevaarlijke etappe met veel steile beklimmingen. Ook de slotrit van de Région Pays de la Loire Tour belooft een lastige etappe te worden.



In de voorlaatste rit van de Ronde van het Baskenland trekken de coureurs opnieuw over de nodige Baskische kuitenbijters. De finale richting Amorebieta-Etxano, even ten oosten van Bilbao, is gevaarlijk. Er wordt een lokale ronde gereden van 18 kilometer met daarin drie venijnige muren. De eerste is 900 meter aan 9,1%, gevolgd door ene heuvel van 600 meter aan 9,6% en de laatste van 1 kilometer aan 7%. Daarna volgt rond 17.30 uur de finish.

In de Région Pays de la Loire Tour wacht op de slotdag een etappe van Sablé-sur-Sarthe naar Le Mans, over bijna 180 kilometer. In de finale worden vijf lokale rondes van 10 kilometer verreden, met daarin de Côte de Gazonfier (400 meter aan 11,3%) en een muur van 200 meter aan 10,5%. Even na 16.30 uur wordt er gefinisht.

