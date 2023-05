Bespreek hier live de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes dinsdag 30 mei 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

De koersdrukte van de Giro d’Italia is even voorbij. Vandaag kennen we een rustige dag met enkel koers in Frankrijk. De Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes wordt verreden.



Enkel in het zuiden van Frankrijk leveren de mannen op de fiets vandaag strijd. De Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes staat op het menu. Vorig jaar wist Jakob Fuglsang deze bergachtige eendagskoers binnen te slepen. Ook dit jaar waagt de Deen een poging.

Na 167,9 kilometer weten wij in skigebied Valberg wie de winnaar is. Naar verwachting passeren de renners tussen 15:40 uur en 16:10 uur de finish.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?