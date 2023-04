Bespreek hier live de lastige slotrit van de Tour of the Alps vrijdag 21 april 2023 om 08:30

De Tour of the Alps komt vandaag tot een einde. De rittenkoers door Oostenrijk en Italië eindigt met – opnieuw – een bergetappe, dit keer met aankomst in de regio Zuid-Tirol.



De slotetappe van de Tour of the Alps kent twee serieuze beklimmingen, waarvan er een aan het begin van de rit ligt en een aan het einde. Vanuit de start gaat het meteen omhoog naar de Passo Lavazè (9,6 km aan 8,3%). Na 107 kilometer passeren de renners al de finish in Brunico.

Wat volgt is een lokale ronde van bijna 40 kilometer met daarin de Riomolino (7,8 km aan 8,2%), die op zijn steilste punt 18% is. De top ligt op een kleine 20 kilometer van de finish. Daar wordt even na 15.00 uur de eindwinnaar van deze ronde bekend.

