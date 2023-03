Bespreek hier live de kasseienkoers GP de Denain donderdag 16 maart 2023 om 08:30

In navolging van Nokere Koerse en Milaan-Turijn wordt er deze midweek ook nog gekoerst in Noord-Frankrijk, en wel op kasseien. De Grand Prix de Denain staat op het programma en doet liefhebbers denken aan Parijs-Roubaix.



In de laatste honderd kilometer moet het peloton van de GP de Denain dokkeren over goed 22 kilometer aan kasseien, verspreid over twee dezelfde lussen en in totaal twaalf kasseistroken. In de finale is het vooral uitkijken naar de strook naar Miang-Quérénaing (2.500 meter) van de hoogste moeilijkheidsgraad. Een laatste moment om het verschil te maken is op de Aversnes-le-Sec-Hordain-strook (1.800 meter) op iets meer dan twaalf kilometer van de finish.

