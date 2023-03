Bespreek hier live de Franse koers La Route Adélie de Vitré vrijdag 31 maart 2023 om 08:30

Het is de stilte voor de Ronde van Vlaanderen-storm. En midden in die storm wordt vandaag, op vrijdag 31 maart, in Frankrijk gewoon gekoerst. De Route Adélie de Vitré staat namelijk op het programma.



De Route Adélie de Vitré is een Franse UCI 1.1-koers met vijf WorldTeams aan de start. De wedstrijd is bijna 200 kilometer lang en kent meerdere lokale rondes rond Vitré. Het finalerondje is 10,5 kilometer lang en moet acht keer worden aangedaan. Scherprechter is telkens de Côte de la Chênelière (800 meter aan 5,3%). Rond 16.50 uur kennen we de winnaar.

