Bespreek hier live de Exact Cross in Mol vrijdag 23 december 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag staat de de Exact Cross in Mol op het programma. Alle ogen zijn gericht op de mannen, waar Wout van Aert, Mathieu van der Poel en wereldkampioen Tom Pidcock aan de start verschijnen van de Zilvermeercross. Bespreek in de live chat alles over de wedstrijden bij de mannen en vrouwen.

Opvallend is het aanvangstijdstip van de wedstrijden in Mol, namelijk aan het einde van de middag. Dat betekent dat het een heuse avondcross genoemd mag worden vanwege het benodigde kunstlicht. Om 14.45 uur gaan de junioren mannen van start, gevolgd door de elite vrouwen om 16.15 uur en de elite mannen om 17.30 uur.

Liveticker Exact Cross

