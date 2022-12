Bespreek hier live de Exact Cross Essen en de Wooning Zesdaagse in Rotterdam zaterdag 10 december 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

Vandaag staat de de Exact Cross in Essen op het programma. Een veldrit met een gedevalueerd deelnemersveld, omdat het een gewilde trainingsperiode is en omdat morgen de Wereldbeker in Dublin op het programma staat. Ook wordt vandaag gekoerst in de Wooning Zesdaagse in Rotterdam.

De Exact Cross Essen begint even na de middag met de wedstrijd voor junioren mannen. Daarna is het om 13.45 uur de beurt aan de elite vrouwen en om 15.00 uur aan de elite mannen. Essen moet het helaas doen zonder de toppers bij de mannen en de vrouwen, maar dat biedt ook kansen aan andere crossers!

Ook in Tsjechië en Roemenië wordt gecrost vandaag. Daarnaast staat de voorlaatste dag van de Wooning Zesdaagse in Rotterdam Ahoy op het programma. Het hoofdprogramma start om 18.45 uur en komt rond 23.45 uur tot een einde. De baanwedstrijd is live te zien op Ziggo Sport.

Liveticker Exact Cross

Liveticker Wooning Zesdaagse

Tweets by Exact Cross