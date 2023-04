Bespreek hier live de EPZ Omloop van Borsele voor vrouwen zaterdag 22 april 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Nu de Tour of the Alps is afgelopen en Luik-Bastenaken-Luik en de Giro d’Italia in aantocht is, is het een beetje stilte voor de storm. Maar in Nederland wordt vandaag gewoon gekoerst!



De vrouwen rijden namelijk in Zeeland de EPZ Omloop van Borsele (UCI 1.1). Om 14.00 uur gaan zij van start, om 133 kilometer later te finishen. Dat zal rond de klok van 17.15 uur gebeuren. Start en finish zijn gelegen in ’s-Heerenhoek op de Kuijpersdijk. Vorig jaar ging de overwinning hier naar Maaike Boogaard, eerder wonnen hier ook Lorena Wiebes (foto) en Elisa Balsamo.

Verder is vandaag de slotrit van Belgrade Banjaluka (UCI 2.2) in Bosnië en Herzegovina.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

