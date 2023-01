Bespreek hier live de eerste etappe van de Tour Down Under woensdag 18 januari 2023 om 00:00

Huidige Kopgroep

Na de enigszins verrassende proloogzege van gisteren van Alberto Bettiol gaat de Tour Down Under vannacht verder met de eerste rit-in-lijn. Er staat gelijk een heuvelachtige etappe op het programma met start en finish in Tanunda.

Na de start volgt een lokale ronde van een vijftigtal kilometer rond Tanunda. Vervolgens staan er vier lokale circuits van zo’n 26 kilometer op het programma, met onderweg Menglers Hill (gemiddeld 3,6%, maximaal 13%) als telkens terugkerende potentiële scherprechter. Na de laatste passage over deze helling is het nog dik tien kilometer tot de licht oplopende finish.

De etappe gaat om 02.00 uur Nederlands-Belgische tijd van start en finisht tussen 05.30 en 06.00 uur. Bespreek in de live chat de rit van vandaag.

