Bespreek hier live de derde etappe van het Critérium du Dauphiné dinsdag 6 juni 2023 om 08:30

Huidige Kopgroep

Ook vandaag staat enkel het Criterium du Dauphiné op het programma. De voorbereidingskoers op de Tour de France laat de renners hun klimmersbenen testen in de rit naar Le Coteau.

Het zijn nog niet de hoge bergen van de slotetappes, maar een beklimming van de tweede categorie is niet mals. In het Critérium du Dauphiné ligt deze klim aan het begin van de dag, waarna de renners enkel een korte klim van de vierde categorie in de finale rest. De finish in deze vierde etappe wordt verwacht tussen 16:30 uur en 16:55 uur.

Wielrennen op TV: Waar is de koers te zien?

